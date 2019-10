Kreisliga-Spiel zwischen kurdischem und türkischem Klub abgebrochen

50 Polizisten bei Kreisliga-Spiel im Einsatz

Schon vor Beginn des Spiels waren laut Bild rund 50 Polizeibeamte ausgerückt, um die Kreisliga-Partie vor etwa 700 Zuschauern abzusichern. Via Facebook nahm die SG Erfttal/Anadolu 98 zu dem Vorfall Stellung. "Beide Zuschauerseiten haben sich vor allem in der zweiten Halbzeit gegenseitig provoziert, vergleichbar mit einer Derby-Stimmung", heißt es in der Erklärung, in der die Anhänger des KSV Mesopotamia für den Spielabbruch verantwortlich gemacht wird.

Polizei bestätigt Spielabbruch

Auch die Polizei berichtet in einer Pressemitteilung von "verbalen Auseinandersetzungen auf der Sportanlage". Zu gewaltsamen Aktionen oder anderen Straftaten sei es demnach aber nicht gekommen. "Die gegnerischen Vereine sind kurdisch und türkisch geprägt, was nach ersten Erkenntnissen Ausgangspunkt der Differenzen gewesen sein könnte", heißt es weiter.

Am 9. Oktober waren in einer großangelegten Militäroffensive türkische Streitkräfte in den Norden Syriens einmarschiert. Die Aktion richtet sich vornehmlich gegen kurdische Milizen, die seit 2015 mit Unterstützung vor allem US-amerikanischer Luftstreitkräfte gegen den Islamischen Staat gekämpft hatte. In Deutschland kommt es als Reaktion in vielen Städten regelmäßig zu Demonstrationen kurdischstämmiger Bürger.