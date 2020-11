Amateurfußball: Spielbetrieb pausiert in Niedersachsen bis zum Ende des Jahres

Mit dieser Nachricht war zu rechnen: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat am Montagabend beschlossen den Spielbetrieb in den Amateurligen (Oberliga und abwärts) bis mindestens zum 31. Dezember 2020 einzustellen. Dies betrifft auch Freundschaftsspiele zwischen den Teams. Der Verband möchte damit seinen Vereinen Planungssicherheit für den Rest des Jahres geben.

Diese Entscheidung betrifft allerdings nicht den Trainingsbetrieb. Noch bis zum 30. November ist der Trainings- und Spielbetrieb für Freizeit- und Amateurmannschaften auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt. Was danach passiert entscheidet die Politik.

Früher Wiederanpfiff 2021

Die Beine hochlegen sollten die Amateurfußballer Niedersachsens allerdings nicht: Distelrath deutet einen frühen Wiederbeginn an: „Von einer Winterpause im herkömmlichen Sinne können wir in dieser Saison ohnehin nicht sprechen. Sofern es die behördliche Verfügungslage und das Wetter zulassen, wollen wir 2021 so früh wie möglich wieder starten.“