Der DFB hat am Freitag einen Leitfaden für den Trainingsbetrieb während der Corona-Krise veröffentlicht. "Wir sind noch weit davon entfernt, von Normalität in unserem Alltag sprechen zu können. Aber jede Lockerung bedeutet einen Zuwachs an Lebensqualität. Die schrittweise Freigabe des Trainingsbetriebs in ganz Deutschland ist die Nachricht, auf die unsere sieben Millionen Mitglieder sehnlichst gewartet haben", erklärten DFB-Präsident Fritz Keller und Vize Dr. Rainer Koch in dem 16-seitigen Papier. "Der Schutz der Gesundheit steht über allem, und die behördlichen Verfügungen vor Ort sind zu beachten", heißt es weiter.