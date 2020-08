Amateurfußball: Was bei Testspielen erlaubt ist und was nicht - und welche Strafen drohen

„Wir schießen uns ins eigene Knie, wenn wir uns nicht stringent an die Maßnahmen halten“, sagt Wolfgang Lange vom TSV Havelse. Der Regionalligist hat Konzepte für Spiele mit Zuschauern entwickelt, achtet penibel auf die Einhaltung. Doch es mehren sich auch die Rückmeldungen, wonach es viele nicht mehr so genau nehmen mit dem Abstand. Zeugen berichten von lange Schlangen beim Eingang oder beim Warten auf die Grillwurst.

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-In­sti­tuts, hat es deutlich gesagt: „Die Akzeptanz der Maßnahmen ist gesunken. Ich will noch einmal klarmachen: Wir haben es in der Hand, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt.“ Das gilt für das gesamte Leben im Allgemeinen und den Fußball im Speziellen. Auf dem Platz sind Zweikämpfe erlaubt, Zuschauen geht aber nur mit dem nötigen Abstand.

Wo muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden?

Beim Einkauf, im Personennahverkehr und in geschlossenen Räumen – allerdings nicht auf Sportanlagen, bei der Kabinenansprache vor dem Spiel, auf dem Weg in die Dusche oder zum Platz. In den Umkleiden, in Wasch-, Dusch-, Toiletten- und Sanitärräumen muss der Mindestabstand eingehalten werden – vor allem zwischen den Mannschaften. Falls dies nicht möglich ist, müssen die Räumlichkeiten einzeln betreten werden.

Wie oft darf in einem Spiel gewechselt werden?

Da 30 sporttreibende Personen erlaubt sind und der Schiedsrichter abgezogen wird, darf eine Mannschaft viermal und eine dreimal wechseln. Allerdings war zuletzt mehrfach zu hören, dass diese Vorschrift bei unzähligen Testspielen ignoriert worden ist.