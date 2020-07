Amateurfußballer müssen mit mehr Staffeln und weniger Spieltagen rechnen

Der Amateurfußball in Schleswig-Holstein steht vor radikalen Veränderungen. In Abstimmung mit dem von Klaus Schneider (Lübeck) geleiteten Spielausschuss des Landesverbandes haben sich die 18 Fußball-Oberligisten den Kopf zerbrochen, nach welchem Modus die Saison 2020/21 in Schleswig-Holstein ausgetragen werden soll.