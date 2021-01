Amateurfußballer und der Excel-Tick: "Bin ein Statistik-Freak" 

„Ich bin ein Statistik-Freak, der sich das gern aufschreibt”, sagt Mende. Neben allgemeinen Eckdaten des Spiels bewertet er auch seine persönliche Leistung und gibt sich eine Note. Wenn der 32-Jährige mit der Tabelle nicht gerade seine Kumpels ärgert, verschafft er sich eine Gesamtübersicht. „Damit versuche ich mich an die Spiele zu erinnern, da ich mir Details schlecht merken kann”, sagt er. „Ich habe damit damals angefangen und dann nie aufgehört. Jetzt ist da schon ein bisschen was zusammengekommen, und ich bin sehr stolz auf meine Datensammlung.” Die verriet ihm auch, dass er in der Hinrunde sein 100. Landesligaspiel absolviert hat.