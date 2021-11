Amateursport als „private Zusammenkunft“? Regelung greift, Vereine hängen in der Luft

Leipzig. Sind Trainingseinheiten und Wettkämpfe im Amateursport private Zusammenkünfte oder nicht? An dieser Frage scheiden sich gerade die Geister. Die Haltung des Sächsischen Sozialministeriums (SMS) ist klar. „Soweit der Sportwettkampf bzw. das Training nicht im Rahmen der Berufsausübung erfolgt, sind dies private Zusammenkünfte“, teilte das SMS der LVZ auf Anfrage mit. Das heißt auch: Mit der ab Freitag geltenden Vorwarnstufe unterliegen diese Angebote den nun greifenden Kontaktbeschränkungen von max. zehn Personen. Wobei Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren bei der Zählung nicht berücksichtigt werden. Vor allem für Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball ergeben sich daraus riesige Probleme Anzeige

Der Landessportbund (LSB) und der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sehen das anders. „Wir gehen nicht davon aus, dass unsere 2.000 Spiele pro Wochenende, die nur mit dem Einsatz zahlreicher ehrenamtlich engagierter Menschen realisiert werden können, mit einer "privaten Zusammenkunft" gleichgesetzt werden. Das wäre ein falsches Signal, so Hermann Winkler, Präsident des SFV. Alle Partien würde daher stattfinden. Ein verbaler Rumms, der im Grunde bedeutet: Wir sind anderer Meinung und halten uns deshalb nicht an geltende rechtliche Regelungen.

Und nun? Die Betroffenen hängen in der Luft. Es sind die Vereine, denn sie sind Anbieter von Trainingseinheiten sowie Gastgeber und damit auch Veranstalter von Wettkämpfen. Nach LVZ-Informationen häufen sich beim SMS die Anfragen von Clubs aller Größe und Sportarten. In sozialen Netzwerken äußern Vereinsverantwortliche Unmut, fühlen sich allein gelassen.

Keine Klarheit

Durchsetzen muss die von der Staatsregierung erlassenen Bestimmungen nicht das SMS. „Wie insgesamt auch obliegt es den zuständigen Behörden von Landkreisen und Kreisfreien Städten mögliche Verstöße festzustellen bzw. zu ahnden“, so das SMS gegenüber dieser Zeitung. Die Stadt Leipzig will sich in den Streit um die Definition privater Zusammenkünfte nicht einmischen. Auf LVZ-Anfrage betonte die Kommune am Donnerstagabend, sich an die aktuell gültigen Regelungen zu halten und verweist in diesem Zusammenhang auf eine auf der Homepage des SMS veröffentlichte tabellarische Übersicht unter dem Titel „Regelungsübersicht für Einrichtungen und Angebote gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 19. Oktober 2021“. Das Problem: Dort sind allgemeine Sportangebote, Übungseinheiten oder Wettkämpfe gar nicht erwähnt.

Auch hier gibt es demnach keine Klarheit. Die erhofft sich die Kommune von der neuen Verordnung, die am Freitag beschlossen und am kommenden Montag in Kraft treten soll. „Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Verordnungsgeber mit der neuen Verordnung (gültig ab 08.11.21) die notwendigen Maßnahmen hinreichend definiert.“ Wie groß die Chancen dafür sind? Dazu wollte sich das Ministerium als Verordnungsgeber am Donnerstag natürlich nicht äußern. „Das Anhörungsverfahren zum Entwurf der neuen Corona-Schutz-Verordnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen“, hieß es aus dem SMS. Konkrete Aussagen zu einzelnen Regelungen seien deshalb nicht möglich. Immerhin teilte das Ministerium im selben Atemzug mit: „Das Thema Kontaktbeschränkungen wird sicher diskutiert.“