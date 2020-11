"Müssen unsere Mitglieder bei Laune halten": Hannovers Sportvereine tappen im Dunkeln

Hajo Rosenbrock (Vorsitzender des TK Hannover, 6900 Mitglieder): „Diese Verordnung gibt ja durchaus, leider Gottes, sehr viel Raum, um Sport zu treiben. Sie ist allerdings auch so wischiwaschi, dass es niemandem hilft. Was beispielsweise den Reha-Sport angeht, also Dinge, die vom Arzt verordnet sind, ist noch gar nichts geregelt. Durch den ersten Lockdown hatten wir zum 30. September 500 Mitglieder verloren, uns danach wieder auf 7100 Mitglieder erholt, und diese Maßnahme hat uns jetzt ad hoc 200 Mitglieder gekostet. Also für uns ist der Zeitpunkt, auf gut deutsch gesagt, Mist. Aber natürlich werden wir versuchen, unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Wir haben uns darauf geeinigt, jetzt erst einmal eine Woche abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt, der Verband deutscher Fitnessclubs klagt ja beispielsweise, und Anfang nächster Woche entscheiden wir neu.“

Mareike Wietler (Geschäftsführerin VfL Eintracht Hannover): „Wir sortieren uns noch: Wo stehen wir und was ist wirklich erlaubt? Völlig unklar ist zum Beispiel noch, inwiefern ein Übungsleiter im Auftrag des Vereins Sport anbieten darf. Solange Unklarheit herrscht und weitere Fragen für eine verantwortungsvolle Umsetzung offen sind, bleibt unsere Sportanlage geschlossen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Mitgliedern eine vernünftige Perspektive zeigen zu können, vorerst bieten wir wieder virtuelle Kurse über Zoom in unserem Programm an. Aber es wäre gegenüber anderen Bereichen, die ihre Geschäfte schließen müssen respektlos in dieser Situation nicht verantwortungsvoll zu handeln.“