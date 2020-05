Amateurvereine in Schleswig-Holstein dürfen unter Auflage trainieren - Das sagen die Trainer und Spieler

Der SHFV erklärte in der vergangenen Woche die Saison 2019/20 für beendet. Trotzdem darf der Ball dank einer Landesverordnung rollen . Kontaktrei natürlich. Traineren die Vereine in den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster und Plön denn tatsächlich schon wieder? Der KN-Sportbuzzer befragte die betroffenen Trainer und Spieler hierzu.

"Es ist noch kein Training in Planung, die Saison ist beendet, ein sportliches Ziel daher nicht definierbar. Es wäre dann eher nur zum Spaß an der Bewegung mit Ball. Die Auflagen für den Trainingsbetrieb sind sicherlich gesundheitlich sinnvoll, allerdings ist das doch dann nicht der Fußball, den wir spielen wollen. Vielleicht geht es eher in Richtung "Spaßeinheit" unter Einhaltung der Auflagen zum Saisonabschluss".

Mark Hungerecker, Trainer des SVE Comet Kiel:

"Wir sind natürlich am überlegen, wie und wann wir trainieren wollen. Wir freuen uns darüber, dass man wieder auf den Platz darf, warten aber trotzdem in aller Ruhe ab. Unser Vorstand muss den Plan des SHFV umsetzen und dann an uns Trainer weiterreichen. Wenn das alles besprochen ist, dann gehen wir auf den Platz. Ich hoffe, dass wir in einer Woche wieder auf den grünen Rasen dürfen. Es geht natürlich in erster 'Linie immer noch um die Gesundheit aller. Das steht im Vordergrund.