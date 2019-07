"Haben es lange genug ertragen": Amateurfußballer beklagen Willkür und Bürokratie

Viele Vereine fühlten sich vom übergeordneten Verband abgehängt, nicht ernst genommen. Sie beklagten erhebliche Missstände, die den Spielbetrieb mindestens erschweren, mancherorts gar gefährden. Gebühren für Pässe, Trikotwerbung, Schiedsrichter, dazu der undurchsichtige Verwaltungsapparat. Das intransparente Finanzsystem des NFV und auch des bundesweiten Fußballbundes (DFB) bringt die Vereine, immerhin 2650 in Niedersachsen, an den Rand der Belastbarkeit.

Geld kommt an der Basis nicht an

Wer von wem wie viel Geld bekommt? Völlig unklar. Und das in Zeiten, in denen die Vereine ohnehin große Schwierigkeiten haben, ihre Posten ehrenamtlich zu besetzen. Mehr und mehr verfestigte sich der Eindruck, dass die vom DFB bewegten Millionenbeträge nicht dort landen, wo sie eigentlich hingehören. Bei der Basis – also den Amateurfußballern.

„Die Vereine haben lange genug zugeschaut und es ertragen“, sagt Rolf Jägersberg, Präsident vom VfL Eintracht Hannover und Sprecher einer Initiative, die sich aus der Not und dem für sie nicht länger tolerierbaren Leidensdruck heraus gegründet hat. Rund 60 Fußballklubs aus ganz Niedersachsen haben sich dem Bündnis „Amateurvereine fordern Unterstützung“ angeschlossen.