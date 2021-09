Technik bis Experten: Amazon zieht nach Champions-League-Premiere erste Bilanz

Amazon hat eine positive Bilanz seiner Premiere in der Champions League gezogen. Wie viele Interessierte am Dienstagabend auf die kostenpflichtige Plattform Prime Video bei der Übertragung der Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern zugriffen, gab der US-Internetriese aber nicht bekannt. "Wir sind sehr zufrieden. Das Kundenfeedback ist sehr gut", sagte Sprecher Michael Ostermeier am Mittwoch. Größere Probleme gab es bei der Übertragung nicht. Ein kurzer Bildausfall lag an einem Problem an einem Satelliten und nicht an Amazon.

