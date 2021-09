Amazon-Experte Mario Gomez über "Weltstar" Haaland, das Ende von Messi und Ronaldo und seinen Job

Am Dienstag beginnt die Jagd auf den Henkelpott: Die Champions League startet mit der Gruppenphase in ihre neue Saison. Das erste Gruppenspiel der Bayern beim FC Barcelona (21 Uhr) überträgt Streamingdienst Amazon Prime Video, bei dem Ex-Nationalstürmer Mario Gomez als Experte arbeitet. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, spricht der ehemalige Torjäger über die Authentizität von TV-Experten, "Weltstar" Erling Haaland und verrät, warum er sich im Sommer für Lionel Messi gefreut hat. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Gomez, viele Ex-Nationalspieler wie Bastian Schweinsteiger oder Christoph Kramer sind gerade als Experten tätig, statt zum Beispiel als Trainer zu arbeiten. Ein Trend? Mario Gomez (36): In England und Italien ist es schon lange Usus – mittlerweile ja auch bei uns –, dass ehemalige Spieler beim Fernsehen arbeiten. Es ergibt auch total Sinn, sich Ex-Profis ins Team zu holen, die vieles schon selbst erlebt haben. Wir können Spielsituationen nachempfinden, uns einfühlen, das macht es für die Sender wertvoll. Dass es gerade so viele jüngere Experten gibt, liegt sicherlich an einem Generationswechsel und daran, dass TV heutzutage anders konsumiert wird als noch vor wenigen Jahren.

Von Experten mussten Sie auch einiges aushalten an Kritik. Mehmet Scholl sagte über Sie bei der EM 2012, dass er Angst hätte, dass Sie sich wundliegen und gewendet werden müssen. Prinzipiell sollte jeder Experte authentisch sein und wenn das Gesagte den Charakter des Experten widerspiegelt, muss man das akzeptieren. Es gibt aber die Gürtellinie – die trägt der eine weiter oben, der andere weiter unten. Als Spieler bist du ein Teil der Öffentlichkeit, es geht um Entertainment, die Zuschauer wollen unterhalten werden. Wenn ich Mehmet so höre, ist er ja wirklich sehr unterhaltsam. Nichtsdestotrotz bin ich ganz anders drauf als er, mein Gürtel sitzt an einer anderen Stelle als seiner. Ich werde trotzdem versuchen, authentisch zu sein, Dinge beim Namen zu nennen und kritisch zu sein.

Die Champions League wurde in den vergangenen Jahren stark von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo geprägt. Messi ist 34, Ronaldo 36, endet da langsam eine Ära?

Nach wie vor sind die beiden überragende Spieler. Aber was man in den letzten zwei oder drei Jahren spürt, ist, dass sie zwar immer noch die Besten sind, aber nicht mehr eine solch herausragende Stellung haben, dass sie die ganze Mannschaft in den entscheidenden Spielen durchgehend mittragen können. Sie haben mit ihren Teams zuletzt nicht mehr die Champions League gewonnen. Das war früher sicherlich anders, da haben sich die beiden – zumindest gefühlt – fast immer abgewechselt. Deswegen habe ich mich sehr für Messi gefreut, als er jetzt mit Argentinien die Copa América gewonnen hat. Viel Zeit blieb ihm dafür nicht mehr.

Wer tritt in ihre Fußstapfen? Kylian Mbappé ist sicher der Spieler, der die beiden in den nächsten zehn Jahren vertreten wird. Seine Fähigkeiten in diesen jungen Jahren, dieses Tempo, das ist schon unglaublich. Aber er ist nicht der Einzige. Joshua Kimmich wird international für mich ein sehr prägender Spieler der kommenden Jahre sein. Auf eine andere Art als Mbappé: Kimmich schießt nicht in jedem Spiel drei Tore, aber er hat sicher einen ähnlich starken Einfluss auf die Bayern-Mannschaft oder die Nationalelf, wie es bei Messi oder Ronaldo die letzten zehn oder 15 Jahre der Fall war. Außerdem freue ich mich sehr auf die kommenden Jahre von Pedri. Er wird sicher irgendwann der Beste sein.

Was ist mit Erling Haaland? Der gehört auch dazu. Klar! Ich glaube, er ist bereits ein Weltstar. Ist der Begriff allerdings an Titel wie die Champions League gekoppelt, dann ist es so, dass er die erst noch gewinnen muss. Vom Potenzial her, seiner Energie, seinem Willen, wird er das Ding rocken. Er wird nicht aufzuhalten sein. Von der Professionalität und vom Willen her ist er von außen betrachtet mit Ronaldo vergleichbar. Ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan von ihm. Dieses Gesamtpaket, das Haaland in so jungen Jahren zu bieten hat, wird es in der kommenden Zeit so schnell nicht noch einmal geben. Da ist er absolut einzigartig.