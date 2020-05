TV-Rechte-Experte Dammholz analysiert den Amazon-Deal in der Bundesliga: "Ich bin überrascht"

Erst eins, dann zwei, dann drei - dann alles, was auf dem Markt war: Nach diesem Motto ging Amazon beim Erwerb von Übertragungsrechten für ausgewählte Spiele der Bundesliga im Saison-Endspurt nach der Corona-Pause vor. Jeweils wenige Stunden vor dem Anstoß sicherte sich der US-Riese für seine Streaming-Plattform Prime Video die Rechte: zuerst am Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen, danach für das Berliner Derby zwischen Hertha BSC und Union am Freitag sowie die Sonntagspartie zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04.

Dammholz: "Passt irgendwie nicht zu Amazon"

Das parallel von DAZN und Amazon erworbene Rechte-Paket hielt zuletzt noch Eurosport. Die Discovery-Tochter hatte dieses seit vergangenem Sommer an DAZN sublizenziert. Im Zuge der Corona-Krise kündigte Eurosport den Vertrag mit der DFL auf - so musste der Ligaverband eine neue Lösung finden. Für Amazon die Chance, sich zu positionieren und auszuprobieren, meint Dammholz: "Was ich mir vorstellen kann ist, dass Amazon einen Testlauf am lebenden Produkt machen will: Zuspruch der Fans, Verweildauer auf dem Stream, redaktionelle und technische Anforderungen und so weiter. Daraufhin könnte dann die Entscheidung noch fundierter getroffen werden, ob man massiv in die Bundesliga investieren will."