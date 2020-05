Kommentar zum Amazon-Deal für das Montagsspiel: Der US-Riese macht in der Bundesliga Ernst

Der Streit zwischen Eurosport und der DFL hatte beinahe einen TV-Blackout für das Werder-Spiel gegen Leverkusen zur Folge – dann kommunizierte die Liga am Sonntag eine Einigung mit DAZN für diese Begegnung. Doch statt der Möglichkeit für den Streamingdienst, das Montagsspiel wie gewohnt exklusiv zu übertragen, gibt es nun mit Amazon überraschend noch einen zweiten Anbieter. Noch nie zuvor zeigte der US-Riese eine Bundesliga-Partie ohne Zusatzkosten für all seine Prime-Kunden und mit eigenem Kommentator. Wird das nun auch für die restlichen Freitags- und Montagsspiele sowie die Relegation so sein? Es ist nach diesem Spontan-Deal auf jeden Fall wahrscheinlicher geworden.

Amazon hatte genügend Zeit für einen DFL-Deal

Dass Amazon ab der kommenden Rechteperiode, die zur Saison 2021/2022 beginnt, seinen Einstieg in die Bundesliga plant, ist spätestens nach dem Champions-League-Deal ein offenes Geheimnis. Ab 2021 wird das Topspiel der Königsklasse am Dienstag bei Prime zu sehen sein. Die DFL-Rechteausschreibung wurde wegen der Corona-Pause in den Juni verschoben – was dem Megakonzern genügend Zeit für seine künftigen Planungen gegeben hat.