Bayern & BVB: Amazon legt sich auf Übertragungen der Champions-League-Gruppenphase fest

Nun steht es fest: Die Champions-League-Auftaktpartie des FC Bayern München wird von Amazon Prime Video übertragen. Der Streamingdienst des US-Konzerns zeigt ab dieser Saison in der Königsklasse das Top-Spiel am Dienstagabend. Zum Start der Gruppenphase am 14. September um 21 Uhr gibt es dort also das Duell des deutschen Rekordmeisters mit dem spanischen Spitzenklub FC Barcelona um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen aus dem Camp Nou zu sehen. Das verkündete das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung. Anzeige

Am zweiten Spieltag wird Amazon die Partie zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon (28. September) übertragen. Auch am dritten Spieltag zeigt die Plattform den BVB. Dann geht es für den Pokalsieger zu Ajax Amsterdam (19. Oktober). Welche Begegnungen an den darauffolgenden Spieltagen gezeigt werden, steht noch nicht fest.

In der Spielzeit 2021/22 laufen insgesamt 16 Partien der Champions League bei Amazon Prime Video. Alle weiteren Spiele laufen beim Streamingdienst DAZN, das den vorherigen Platzhirschen Sky als Haupt-Rechtehalter abgelöst hat. Der Pay-TV-Sender ist bei der Königsklasse ab sofort außen vor.

Prime-Video-Chef: "Vor Ort sein, ist unser Ansatz" Bei den Übertragungen wird Amazon auf eine Vor-Ort-Präsenz setzen, machte Prime-Video-Chef Alex Green jüngst im exklusiven SPORTBUZZER-Interview deutlich: "Das ist unser Ansatz. So haben wir das auch bei unseren bisherigen Übertragungen gemacht, zum Beispiel in England mit der Premier League. Wir wollen den Zuschauern vor den Bildschirmen das Gefühl geben, nah dran oder besser noch mittendrin im Geschehen zu sein." Dazu hat der Konzern unter anderem den langjährigen Sky-Moderator Sebastian Hellmann verpflichtet, der in der Bundesliga auch weiterhin für den Münchener Sender tätig ist.