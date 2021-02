Amazon bestätigt Bayern-Doku - Moderator Sebastian Hellmann kommt für die Champions League

Was der SPORT BUZZER am Montagabend exklusiv berichtete , ist nun bestätigt: Amazon wird auf seinem Streamingdienst Prime Video eine Dokumentation über den FC Bayern München veröffentlichen. Dort werden Blicke hinter die Kulissen des deutschen Rekordmeisters gewährt. Das teilte der US-Medienriese bei einer virtuellen Präsentation am Dienstag mit. Konkret werden Bilder aus der Triple-Saison 2019/20 sowie Eindrücke von der Weltfußballer-Wahl Robert Lewandowskis und aus dem aktuellen Jahr für die Fans der Münchener zu sehen sein. Hauptsächlich produziert wird die Doku von den Bayern selbst, unterstützt von der Produktionsfirma Wiedemann & Berg.

Ähnliche Serien über Fußball-Klubs hatte es bei Amazon Prime auch schon von Manchester City und Tottenham Hotspur unter dem Label "All or Nothing" sowie vom AFC Sunderland ("Sunderland 'Til I Die") gegeben. Anders als beispielsweise bei der Doku über ManCity, wo Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola im Fokus stand, soll es beim Projekt über den FCB mehr um die Erfolge des Teams und des gesamten Klubs gehen. Auch der BVB war bei dem Streamingdienst in der Dokumentation "Inside Borussia Dortmund" begleitet worden.