Quoten-Erfolg für Amazon Prime: Mehr als drei Millionen Haushalte sehen Bayern-Aus gegen FC Villarreal

Über drei Millionen Haushalte haben das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Villarreal (1:1) bei Amazon Prime Video gesehen. Damit war die Begegnung laut Angaben von Amazon die bisher meistgestreamte Champions-League-Übertragung eines nicht-linearen Anbieters in Deutschland.

Prime Video als Plattform des Online-Versand-Riesen Amazon hält seit dieser Saison ein Rechtepaket an der Champions League, das unter anderem die exklusive Live-Ausstrahlung einer Partie am Dienstag beinhaltet. Ein weiteres Paket an Live-Rechten an der Königsklasse hält der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, der auch Bundesliga-Spiele überträgt.