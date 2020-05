TV-Knaller: Amazon Prime zeigt neben DAZN kurzfristig Werder Bremen gegen Leverkusen

Zwei Möglichkeiten statt TV-Blackout! Fußball-Fans können am Montagabend das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) neben DAZN auch bei Amazon Prime schauen. Erstmals in der Liga-Geschichte wird Amazon-Kunden mit Prime-Abo ein Bundesliga-Spiel ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen. Zuerst hatte DWDL darüber berichtet. Gegenüber dem SPORT BUZZER bestätigte ein Amazon-Sprecher den Deal zwischen dem US-Riesen und der DFL.

Eigentlich hatte sich die Deutsche Fußball Liga am Sonntag mit DAZN auf die exklusive Übertragung des Spiels geeinigt. Die kostenpflichtige Streamingplattform hatte vor der Saison eine Sub-Lizenz von Eurosport erworben, um die Freitags- und Montagsspiele der Liga zu übertragen. Der Eurosport-Konzern Discovery weigerte sich zuletzt aber, die ausstehende TV-Rate zu zahlen. Deswegen war zuletzt unklar, ob DAZN weiter Spiele übertragen dürfte. Zumindest für das Spiel am Montagabend kam man zusammen, für die weiteren Spiele "befindet sich die DFL in Gesprächen", wie der Verband am Sonntag vermeldete.