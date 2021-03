Hannovers Football-Traum geplatzt! German Knights lösen sich auf

Der Football-Traum der German Knights 1367 Niedersachsen ist geplatzt. Das Hannover-Team wollte eigentlich in der neugegründeten Europaliga ELF (European League of Football) mitmischen, ab Mitte Juni überträgt der Sender Prosieben Maxx live von den Partien. Anzeige

Doch nun die große Überraschung: Die Knights dürfen gar nicht in der Liga antreten. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass die Knights und die SEH Sport Beteiligungs GmbH, der die Liga gehört, nicht zu einer Einigung über den Franchisevertrag gekommen sind. Die Verhandlungen wurden abgebrochen.

Große Visionen zunichte gemacht „Wir lösen die Knights als Football-Team auf“, sagt Christoph Heyne, Manager des Projekts. „Uns wird es in der Form nicht mehr geben.“ Nicht mal mehr drei Monate vor dem offiziellen Start der Europaliga kommt es also zum bitteren Ende eines Projekts, das noch nicht mal richtig angefangen hat. Die Visionen waren groß: Die Knights träumten von Spielen in der HDI-Arena von Hannover 96 und von bis zu 10000 Zuschauern. Daraus wird nichts. Doch wieso wurden die vertraglichen Aspekte nicht schon geklärt, bevor es in die Planungen ging? Heyne: „Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Man ist zunächst gemeinsam unterwegs und arbeitet dann an den Details für den großen Vertrag.“ Genau daran scheiterte es am Ende. Welche Details am Ende genau zum Scheitern der Zusammenarbeit führten, will Heyne nicht erzählen. Am Ende waren aber wohl vor allem die finanziellen Aspekte entscheidend. Klar ist, dass die Stadt Hannover kein neues Football-Team bekommen wird.



Kader fällt auseinander - wohin gehen die Spieler? Heißt: Der gesamte Kader fällt auseinander. Der Großteil des Teams war aus Hildesheim von den Invaders gekommen und hatte dort in der GFL 1, der besten Liga Deutschlands gespielt. Der Vorstand der Hildesheimer hat über jene Spieler bereits eine Einigung erzielt, sie dürfen zurückkommen. Doch in der ersten Liga wird das Team dann nicht mehr spielen. Der Klub hat nur für die 3. Liga gemeldet. Nach dem Ausstieg von Investor Frank Meyer, der sich nach dem Scheitern des neuesten Football-Projekts nicht weiter bei den Invaders einbringen wird, sieht es finanziell düster aus in Hildesheim. Der Etat reicht nur noch für die 3. Liga. Dass sich das alle ehemaligen Invaders-Spieler wirklich antun, ist höchst unwahrscheinlich. Für Coach Shuan Fatah wird es in Hildesheim nicht weitergehen. Er gilt als einer der besten Football-Trainer Europas. Seit Jahren verdient er sein Geld als Vollzeit-Übungsleiter. Dieses Geld könnte in Hildesheim nicht gezahlt werden. Stattdessen könnte er einen Platz in Leipzig finden. Erst am Montagmittag wurde bekanntgegeben, dass die Leipzig Kings als neuestes Team in der ELF spielen werden. Noch sind dort nicht alle Positionen besetzt. Fatah wäre eine Option.