Neues Team will in eine 96-Arena: Ziehen die German Knights in die Eilenriede?

Sie wollen American Football in die 96-Arena in Hannover bringen und „Niedersachsens Team“ sein: Investor Frank Meyer aus Hildesheim plant im großen Maßstab für die neu gegründete Europa-Liga ELF, will seine Mannschaft „als neue Kraft im europäischen Sport etablieren“, bekräftigt er. Jetzt steht endlich auch der Name des Teams fest: „German Knights 1367 Niedersachsen“ – die Ritter aus Niedersachsen. Anzeige Laut dem Klub soll der Name für Unerschrockenheit, Mut und Leidenschaft stehen. Und „zu Ehren der verbündeten Hannoveraner und Hildesheimer Ritter, die 1367 trotz deutlicher Unterzahl Herzog Magnus von Braunschweig und dessen Übermacht in der legendären Schlacht bei Dinklar schlugen“.

Starcoach Shuan Fatah möchte gerne ins Eilenriedestadion einlaufen. © imago images/GEPA pictures

Investor Meyer hat den Teamnamen schützen lassen – und bestätigt Gespräche fürs WM-Stadion von 96: „Wir haben angefragt, ob wir die HDI-Arena oder alternativ das Eilenriedestadion mieten können“, sagt der Football-Investor. „Der Standort wäre toll. Hannover hat ein wunderschönes Stadion direkt in der Stadt, und auch die Nähe zu Hildesheim passt.“ Außerdem sind dort die Voraussetzungen ideal für die ambitionierten TV-Pläne der neuen Liga. Die ELF soll regelmäßig im Fernsehen übertragen werden, ein Deal mit der ProSieben-Sat.1-Gruppe steht schon. Ob dann auch genug Fans ins Stadion kommen? In die HDI-Arena passen immerhin mehr als 40 000 Zuschauer, ins Eilenriedestadion an der 96-Nachwuchsakademie immerhin 2500. „Wir glauben daran, dass wir die Footballfans ins Stadion locken können“, sagt Meyer. Und auch wenn es nichts wird mit einer der beiden 96-Spielstätten, sollen die Heimspiele in Hannover stattfinden. Der Investor hat Alternativen im Hinterkopf, die bisherigen Rückmeldungen seien aber positiv gewesen.

Jahresetat bis zu 750 .000 Euro Der Jahresetat für die Teams der Europaliga liegt bei bis zu 750 .000 Euro, ob da eine teure Stadionmiete schon eingerechnet ist? Die Europaliga soll im Sommer nächsten Jahres starten, zunächst mit acht Mannschaften: unter anderem in Barcelona, Frankfurt und Ingolstadt. Allerdings fühlt das andernorts zu Aderlass. Auch wegen des Niedersachsen-Teams. Die andere Footballmannschaft in Hildesheim, die Invaders, musste beispielsweise ihren Rückzug aus der Football-„Bundesliga“ GFL beschließen, spielt nur noch in Liga zwei. Den Invaders fehlt das Geld, das Orthopädieunternehmer Meyer lange Zeit in den Verein gesteckt hatte – und außerdem der Großteil der Spieler. Die wollen es professioneller. In der ELF.