Vorbereitung stockt, doch der Traum lebt: Hannovers Football bald im TV - und in der HDI-Arena?

Die Pläne sind ambitioniert. Schon im Juni soll in Hannover professionell American Football gespielt werden. In der neu gegründeten Europaliga ELF (European League of Football) werden acht Franchiseteams nach dem Vorbild der NFL aus Deutschland, Spanien und Polen spielen. Anzeige Der Fernsehsender Pro Sieben Maxx hat am Wochenende verkündet, dass die Spiele live übertragen werden. Die Premierensaison soll von Juni bis September laufen. „Das ist ein Meilenstein für den deutschen Football. Sowas gab es noch nie“, sagt Knights-Chefcoach Shuan Fatah, der sich auf den Start der Saison freut. Doch ist das in der Pandemiesituation überhaupt realistisch?

Knights erfüllen keine Spitzensportauflagen Die Vorbereitung beim Team aus Hannover und Hildesheim könnte schlechter zumindest nicht laufen. Da die German Knights 1367 Niedersachsen, wie sich das Team um Investor Frank Meyer nennt, keine Spitzensportauflagen erfüllt, darf nicht trainiert werden. Fast alle Spieler befinden sich deshalb im Ausland, die meisten in den USA. Dort sind die Corona-Auflagen lockerer, zumindest individuell kann trainiert werden. „Unter normalen Bedingungen hätten wir wahrscheinlich auch nicht vor Mitte März angefangen“, sagt Fatah, betont aber auch: „Wenn wir bis Mai nicht trainieren dürfen, wird es schwierig.“ Die beiden Ligakonkurrenten aus Spanien und Polen haben dagegen andere Voraussetzungen. Aufgrund von lockeren Corona-Regeln trainieren beide Mannschaften bereits voll.

Auch Kaderplanungen von Pandemie beeinträchtigt Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Kaderplanungen. Normalerweise hätte das Team schon Ende Dezember komplett sein sollen. „Zu 75 Prozent steht das Team“, so Manager Christoph Heyne. Über ein öffentliches Training sollte das letzte Viertel des Kaders ermittelt werden. Das wird nun vermutlich ausfallen. Immerhin: Die Position des Quarterbacks, bekanntlich eine der wichtigsten im Football, steht. Einen Namen will Fatah noch nicht verraten. Nur so viel: „Er hält sich gerade in Nordamerika fit und hat bereits in Europa gespielt.“

Augenmerk auf Footballer aus der Region Hannover Mit Florian Fehrle (kam von den Hannover Grizzlies aus der 4. Liga) weckt ein Hannoveraner Linebacker die Hoffnungen seines Trainers. „Er ist ein Modellathlet, der alle Voraussetzungen mitbringt, um erfolgreich zu sein.“ Insgesamt werden etwa ein Dutzend Spieler des Kaders aus Hannover kommen. Die Ligarichtlinien schreiben vor, dass nur vier Amerikaner im Kader erlaubt sind, das Augenmerk soll auf regionale Footballer gerichtet sein. Fatah: „Mir gibt es einen Kick, wenn sich Jungs aus der Region einen Namen machen.“