Football in der HDI-Arena? TV-Kultcoach Esume baut Liga auf, 96 "prüft jede Anfrage"

Die neu gegründete Europaliga ELF („European League of Football“) will American Football in Deutschland endlich richtig populär machen, setzt auf Franchiseteams nach dem Vorbild der NFL, Regeln wie in Amerika, Profispieler, Fernsehdeal und prominente Förderer.

Fernsehfootballmoderator und „Kultcoach“ Patrick Esume wird Ligachef fürs Sportliche. Und eines der bisher sieben bestätigten Teams soll in Hannover spielen.