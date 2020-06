Endlose Football-Posse: Vereine für Absage, aber nur der Verband kann entscheiden

Spielen wir, oder spielen wir nicht. Diese Frage stellen sich die American-Football-Teams seit Wochen. Auch nach dem Beschluss des American-Football-Chearleading-Verband Niedersachsen (AFCV) ist noch nichts klar.

"Absage müsste der Spielverbund Nord aussprechen"

Die Posse um Absage oder Nicht-Absage der Saison in Regionalliga und darunter geht in die nächste Runde. Einzig in den beiden oberen Liga GFL und GFL 2 steht fest, dass gespielt werden soll.

„Die Vereine in Niedersachsen haben mit deutlicher Mehrheit beschlossen, die Saison abzusagen“, sagt Inna Lempert, Abteilungsleiterin von Regionalligist Hannover Spartans. Doch das hat noch keine Auswirkung. „Unser Verband kann nur eine Aussetzung der Saison beschließen. Die Absage müsste der übergeordnete Spielverbund Nord aussprechen“, erklärt Lempert.

Dort entscheiden die Verbände aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein zusammen. „Diese rechtliche Besonderheit war vielen von uns gar nicht so klar“, sagt Lempert.