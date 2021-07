Transfer-Gerüchte um Frankfurt-Profi Younes: Berater reagiert auf angeblichen Wechsel-Wunsch

Eintracht Frankfurt und Amin Younes stecken offenbar in zähen Vertragsverhandlungen. Laut Bild lehnte der Ex-Nationalspieler ein Angebot für ein langfristiges Engagement bei den Hessen ab. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler ist aktuell noch für einen weitere Saison vom SSC Neapel ausgeliehen. Frankfurt kann Younes aber für eine Kaufoption in Höhe von etwa drei Millionen Euro fest verpflichten. Doch er sei dem Bericht zufolge nicht interessiert und habe dem Klub bereits seinen Abschiedswunsch mitgeteilt. Younes' Berater Marijo Knez würde bereits den Markt in den Emiraten sondieren. Anzeige

Berater Knez reagierte inzwischen auf die Gerüchte. "Im Vordergrund steht, dass wir in einem sehr guten und konstruktiven Austausch mit Eintracht und speziell mit Markus Krösche (Anm. d. Red., Sportvorstand) stehen", sagte er dem Sport-Informations-Dienst: "Die Eintracht ist Amins erster Ansprechpartner und erste Option. Amins Leihvertrag wurde bewusst über zwei Jahre geschlossen." Bis Sommer 2022 ist Younes eigentlich an die SGE ausgeliehen. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis Ende Juni 2023. "Er fühlt sich in Frankfurt grundsätzlich sehr wohl – nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Stadt. Er ist topmotiviert und freut sich auf die anstehende Bundesliga-Saison", sagte Knez.