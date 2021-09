Nach geplatztem Transfer: Eintracht Frankfurt verzichtet in Europa League auf Amin Younes - Filip Kostic dabei

In der vergangenen Saison war er noch einer der Leistungsträger, jetzt fehlt er im Europacup: Eintracht Frankfurt verzichtet in der Europa League zunächst auf Mittelfeldspieler Amin Younes. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, gehört der 28-Jährige nicht zu den 24 Spielern, die für den Europa-League-Kader gemeldet wurden. Cheftrainer Oliver Glasner verzichtete auf Younes, der es sich zuletzt mit offenbar überzogenen Gehaltsforderungen mit der Eintracht-Führung verscherzt haben soll. Auch sein Verhalten innerhalb der Mannschaft soll zuletzt bei seinen Mitspielern auf wenig Gegenliebe gestoßen sein.

Streik-Profi Filip Kostic im Frankfurt-Kader

Filip Kostic gehört trotz seines Trainingsstreiks vor dem Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende zum Frankfurt-Kader für den Europacup. Der 28-Jährige soll wieder in die Mannschaft eingegliedert werden. Das bekräftigten die Verantwortlichen der Hessen am Dienstagabend. "Unsere Aufgabe ist, die wirtschaftliche und sportliche Stabilität von Eintracht Frankfurt zu gewährleisten. Das ist natürlich auch in diesem Fall so. Filip Kostic ist ein guter Junge und ein hervorragender Fußballer. Wir sind überzeugt, dass er auch künftig eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein kann", versicherte Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung. Trainer Glasner pflichtete ihm in einer Mitteilung bei. "Ich habe Filip Kostic als einwandfreien Spieler und Menschen kennengelernt. Die Geschehnisse vom vergangenen Freitag werden wir im Sinne unserer gemeinsamen Ziele aufarbeiten und dann auch abhaken", so der Österreicher.