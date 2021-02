Eintracht-Matchwinner gegen FC Bayern: Amin Younes erst mit Traumtor, dann mit starker Geste - und bald zurück im DFB-Team?

Wie sehr Amin Younes unter die Kategorie "Instinkt-Fußballer" fällt, wurde selbst nach dem Sieg gegen den FC Bayern noch einmal deutlich. Als der Offensivallrounder von Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon gebeten wurde, sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:0 noch einmal zu schildern, stockte er kurz. "Ich habe es selbst noch nicht gesehen", meinte der Mann, der höchstselbst für besagte Szene verantwortlich war und schien Schwierigkeiten dabei zu haben, die Puzzleteile der Entstehung zu ordnen. Er beschrieb die Passstafette und seinen Schuss in den Winkel des Münchner Tores dann zwar doch - aber es war klar, dass Younes bei seinem Treffer vor allem aus dem Bauch heraus und doch mit Köpfchen agiert hatte.

"Was für ein Tor", meinte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann nach dem 2:1-Erfolg der SGE: "Zudem war er an jeder gefährlichen Szene der Frankfurter beteiligt. Die spielerische Qualität der Mannschaft hängt maßgeblich mit ihm zusammen." Der Sky-Experte weiter: "Er wurde in Deutschland ja ein wenig verkannt - jetzt ist er wieder da. Er ist ein toller Fußballer." Tatsächlich scheint Younes erst jetzt im Alter von 27 Jahren in der Bundesliga richtig durchzustarten. Von Borussia Mönchengladbach war es für ihn über den 1. FC Kaiserslautern zu Ajax Amsterdam und zum SSC Neapel gegangen. Von dort liehen ihn die Frankfurter vor der laufenden Saison für zwei Spielzeiten aus.