Amin Younes über seine Rückkehr zum DFB, den Löw-Abschied und seine Geste für die Hanau-Opfer

Die Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft kam für Amin Younes unerwartet. "Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht und bin echt glücklich, dass ich wieder eingeladen wurde und mit den besten Spielern Deutschlands spielen darf", sagte der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt am Dienstag auf einer Pressekonferenz des DFB. Der 27-Jährige wurde mit der Nominierung für starke Leistungen bei der SGE belohnt, zu der er vor der Saison gewechselt war. Anzeige

Younes hatte im Juni 2017 sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert und mit dem DFB-Team den Confed-Cup gewonnen. Sein bisher letztes von insgesamt fünf Länderspielen absolvierte er im Oktober 2017 beim 5:1 gegen Aserbaidschan. Am Donnerstag könnte er gegen Island (20.45 Uhr/RTL) sein Comeback nach 1264 Tagen ohne Einsatz in der Nationalelf feiern.

Den hat er sich nach einer bis dato starken Saison mit der Eintracht verdient. In 19 Spielen gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen, nach Anlaufschwierigkeiten hat er sich in den vergangenen Wochen zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft von Chefcoach Adi Hütter gemausert. "Ich hatte auch zu meiner Neapel-Zeit immer Kontakt mit dem DFB, aber wichtig ist, dass die Leistung stimmt", sagte er mit Blick auf seine durchwachsene Zeit in Italien zwischen 2018 und 2020. "Ich fühle mich pudelwohl in Frankfurt und kann frei aufspielen. Wir haben eine tolle Mannschaft und einen fantastischen Trainer."

