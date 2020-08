Bericht: Ex-Nationalspieler Amin Younes vor Wechsel - Werder Bremen und Düsseldorf mögliche Ziele

Seit seinem Wechsel zum SSC Neapel vor zwei Jahren wartet Amin Younes bislang vergeblich auf seinen Durchbruch . Insgesamt bestritt der 27-Jährige bis dato nur 21 Spiele in der Serie A, die meisten davon als Joker von der Bank. Verschiedene Medien berichten deshalb über einen bevorstehenden Wechsel des früheren Nationalspielers. So sollen unter anderem Werder Bremen und Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf Interesse signalisiert haben .

Laut Spox und Goal sollen Younes und Bremen bereits in intensivem Kontakt stehen. Allerdings könnte zumindest ein fester Wechsel des fünfmaligen Nationalspielers an die Weser an der fälligen Ablösesumme scheitern. Die Hanseaten sind insbesondere in Folge der Corona-Krise in finanzielle Probleme geraten. Nach Ausgaben in Höhe von 11 Millionen Euro für Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak ist ein weiterer Millionen-Transfer nur möglich, sollte ein Verkauf von Milot Rashica doch noch über die Bühne gehen.