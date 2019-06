Amin Younes spricht über eine Rückkehr in die Bundesliga und ein Telefonat mit Joachim Löw

Hinter Younes liegen turbulente Monate: Ajax Amsterdam verließ er im vergangenen Sommer eher im Unfrieden , sein Engagement beim SSC Neapel war zu Beginn von einigen vertraglichen Unklarheiten begleitet worden, zudem machte dem fünfmalige Nationalspieler ein Achillessehnenriss zu schaffen. Erst zum Ende der laufenden Saison fand Younes wieder besser in die Spur und kam vermehrt zum Zug. Insgesamt brachte er es in seiner Debüt-Saison in der Serie A auf zwölf Einsätze. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Für Younes soll dies in Italien nur der Anfang gewesen sein. An eine Rückkehr nach Deutschland verschwendet der Confed-Cup-Sieger von 2017, der in der Bundesliga einst für Borussia Mönchengladbach auflief, jedenfalls keinen Gedanken. "Da hege ich momentan keinerlei Ambitionen, nicht mal mit einem schielenden Auge. Ich bin bei einem der besten Vereine Europas, und das soll langfristig so bleiben." Younes steht in Neapel noch bis 2023 unter Vertrag.