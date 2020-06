„Damals war die Leichtathletik mein Leben": Wie ein Achillessehnenriss das Leben von Amina Ferguen veränderte

„Damals war die Leichtathletik mein Leben. Ich hatte keine Zeit für irgendetwas anderes“, sagt Fer­guen. Mittlerweile lebt sie in der Nähe von Leipzig, wo sie ihr Sportmanagementstudium gerade abgeschlossen hat. „Ich habe sehr viele Sachen um die Ohren. Nun habe ich keine Zeit mehr für den Sport.“

Es war ein Tag im Sommer 2014, der alle Lebensplanungen von Amina Ferguen über den Haufen geworfen hat. Ein Achillessehnenriss bei der algerischen Meisterschaft in ihrer Geburtsstadt Algier ließ für die damals 25-jährige Hürdensprinterin, die in Sehnde sowie Lehrte aufgewachsen ist, nicht nur die Hoffnung platzen, genau wie ihre Eltern Wahab und Samira auch einmal Afrika-Meister zu werden.

Doch eine Begegnung mit Hildesheims Trainerurgestein Marek Polcar hatte Folgen. „Als er mich gesehen hat, wusste er gleich, dass ich im Hürdensprint besser aufgehoben bin.“ Kurze Zeit später trainierte sie als LSV-Athletin bei Polcar in Hildesheim.

Die damals siebenjährige Amina wollte wissen, was die Leichtathletik so alles zu bieten hat. Doch sie griff nicht wie die Mutter zum Speer oder drehte wie der Vater beim Gehen unzählige Runden.

Ihr Leben mit dem Sport begann, nachdem die Familie Mitte der 1990er Jahre vor dem Bürgerkrieg in der Heimat geflüchtet war. Nach einem Jahr in Hildesheim bekam Vater Wahab, dreifacher Olympia-Teilnehmer im Gehen, eine Trainerstelle beim Lehrter SV.

Ihren Weg weiter nach oben verfolgte Ferguen konsequent. Erst ging es zu Bundestrainer Albert Becker zur LG Hannover, dann, weil es ein bisschen an der Grundschnelligkeit mangelte, zu Sprint-Professor Werner Scharf zur LG Weserbergland.

„Nur eine Woche später habe ich die algerische Meisterschaft in 13,91 Sekunden gewonnen – und war minimal schneller als zuvor die deutsche Meisterin Cindy Roleder.“

Nach der schulischen Reifeprüfung ging es zum Sportmanagement-Studium nach Leipzig, wo Ferguen beim SC DHFK ihre sportlich beste Zeit hatte. Dort lernte sie auch ihre große Liebe kennen: Fußball-Profi Clemens Fandrich.

„Clemens hat es immer wieder versucht"

Der fuhr nach dem Training im Leipziger Stadion stets an der Uni vorbei und sah Ferguen oft an der Bushaltestelle stehen. In der Mensa suchte er nach ihr. Aber erste Blicke und Kontaktversuche über Facebook brachten nicht den erhofften Erfolg.

„Clemens hat es immer wieder versucht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass er keine andere Kontaktmöglichkeit hat. Da habe ich ihm eine Chance gegeben.“

Was eine gute Entscheidung war. Seit mittlerweile sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Die Beziehung hielt auch Fandrichs Gastspiel beim FC Luzern, den Wechsel zu Erzgebirge Aue sowie Ferguens schwärzeste Stunde vor sechs Jahren aus – den Achillessehnenriss an der ersten Hürde im Vorlauf der algerischen Meisterschaft.