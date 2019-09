Schalke feiert Amine Harit nach Zaubertor gegen Mainz: "Er spielt wie auf der Straße"

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

"Der Sieg war immens wichtig für uns. Wir genießen den einfach", so Riether weiter, räumte aber ein, "dass das kein gutes Spiel heute war". Um zumindest für knapp 20 Stunden die Tabellenführung in der Bundesliga zu übernehmen, fehlten den Königsblauen am Ende zwei Tore. Immerhin reichte es für den Sprung auf Platz zwei und damit den Rang vor Borussia Dortmund.

Harit über Trainer Wagner: "Gibt mir viel Selbstvertrauen"

Harit selbst führt seine gute Entwicklung auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer David Wagner zurück: "Der Trainer gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Entwicklung. Ich hatte bei meinem Schuss ein bisschen Glück, aber es war ein tolles Tor", sagte der Marrokaner, der in der vergangen Saison nur selten seine Klasse zeigen konnte.