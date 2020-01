Amine Harit adelt Schalke-Trainer David Wagner – und gesteht: "Man wollte mich verkaufen"

Beim FC Schalke 04 ist Amine Harit so gut wie nie zuvor. Der 22-Jährige hat längst wieder die Form seiner Debütsaison von vor zwei Jahren erreicht. Das verdankt er auch dem neuen S04-Trainer David Wagner, der voll auf den talentierten Offensivspieler setzt. In der Winterpause verlängerte Harit auch wegen Wagner seinen Vertrag langfristig und bekannte sich - anders als Torwart Alexander Nübel - langfristig zu Schalke.

"Ich spiele für einen ganz großen Klub in Deutschland und spüre wieder die große Rückendeckung, warum sollte ich dann gehen?", sagte Harit der Sport Bild. "Wenn nur das Geld für mich zählen würde, hätte ich meinen Vertrag hier nicht vorzeitig verlängern dürfen." Sechs Tore und vier Vorlagen stehen für den Youngster derzeit zu Buche - so gut war er nicht einmal in seiner teils überragenden ersten Saison in Deutschland.