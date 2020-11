Amine Harit reagiert auf Schalke-Suspendierung: "Nur als Einheit werden wir es schaffen"

Nach dem "für alle frustrierenden Spiel am Wochenende (das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg, d. Red.) müssen wir jetzt zusammenstehen", schrieb Harit in einem Statement. "Ich arbeite seit Monaten sehr hart dafür, um wieder auf mein bestes Niveau zu kommen und ich bin entschlossener denn je, meinen Klub wieder in die Tabellenregionen zu führen, wo er hingehört". Der 23-Jährige, 2017 vom FC Nantes nach Gelsenkirchen zu kommen, kämpft bereits seit Monaten mit einer Formschwäche. In dieser Saison kommt er in sechs Einsätzen bisher auf kein Tor und lediglich eine Torvorlage.

Der Offensivspieler soll sich genau wie Abwehrspieler Benjamin Stambouli in der Halbzeitpause der Partie gegen Wolfsburg Respektlosigkeiten geleistet haben, hieß es am Dienstag in Medienberichten. "Am vergangenen Wochenende sind ein paar Dinge vorgefallen, die uns nicht gefallen haben. Deshalb erhält Amine eine Denkpause", sagte Schneider, der keinen zeitlichen Rahmen für die Maßnahme angab. "Wir werden Amine nicht fallen lassen, sondern gemeinsam alles daran setzen, ihn wieder dahin zu bringen, dass er seine Qualitäten für unseren Verein einbringen kann. Es liegt an Amine, dass er zügig den Weg zurück in den Kreis der Mannschaft findet."