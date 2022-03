Amiri mit Doppelschlag in den Schlussminuten

Für den VfR Laboe ist der Klassenerhalt in der Verbandsliga Ost nach der 0:2-Heimpleite vor 257 Zuschauern gegen die Probsteier SG in weite Ferne gerückt. Mit lediglich drei Punkten krebst das Team vom Heikendorfer Weg am Tabellenende herum. Anzeige

In einem sehr emotionalem Derby auf dem Stosch in Laboe tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste, doch Jano Göllner (20.) fand in VfR Keeper Rene Reinke seinen Meister. Die Gastgeber agierten zumeist mit langen Bällen, brachten das von Jordan Aleksander von Viktor gehütete SG-tor jedoch kaum in Bedrängnis. „Wir mussten erst einmal ins Spiel finden, denn es war im Kalenderjahr 2022 unser erstes Pflichtspiel, während Laboe schon zweimal ran musste“, erklärte SG-Coach Karim Youssef den 0:0-Pausenstand.

Amiri bringt SG durch Foulelfmeter in Führung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Jonas Lempfert kam die Youssef-Elf besser in die Partie und störte den Spielaufbau der Hausherren aggressiv. „Man hat gemerkt, dass meine Mannschaft den Sieg erzwingen wollte. Wir haben schon an der Mittelinie den Gegner gepresst“, so Youssef. In den Schlussminuten wurde es dann hektisch. Erst vergaben die Laboer einen „Riesen“, dann scheiterte Eslam Amiri zunächst mit einem Strafstoß, doch der Unparteiische entschied auf Wiederholung, da VfR-Keeper Reinke nicht regelkonform auf der Linie stand. Amiri (88.) trat erneut an und verwandelte sicher. „Ich muss da mal den Schiedsrichter loben, der vor so vielen Zuschauern den Mut hat und einen Elfmeter für die Gastmannschaft wiederholen lässt. Das zollt meinen Respekt, aber Regel ist Regel“, gab Youssef zu.

Osmanovic sieht Gelb-Rot – Amiri trifft per Solo