An die Startlinie: In einer Woche geht’s scharf beim Döbelner Landschaftslauf

Döbeln. Stefan Bräuer ist bereit, die Stimme geölt. Noch hat der Eventmoderator eine Woche Zeit, sein wichtigstes Instrument zu pflegen, bevor am Muttertags-Sonntag am Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel der Startschuss zum 27. Döbelner Landschaftslauf fällt. Der Mai-Klassiker für die Läufergemeinde in der Region steckt in den Startlöchern, mit ihm die Organisatoren vom Team neuelaufkultur. Wer auf Punkte-Jagd für die Mittelsächsische Lauftour gehen will, sollte sich das Datum unbedingt merken. Bestes Laufwetter haben die Veranstalter bestellt.

Eine Woche vor dem Startschuss laufen die Rädchen im Orga-Team besonders schnell. Die Strecken sind gecheckt – drei verschieden lange können beim Landschaftslauf absolviert werden. Neben der Höhenmeter intensiven 12,3-Kilometer-Herausforderung, auf der es in Hermsdorf auch wieder eine Bergwertung gibt, stehen die flachen fünf und knapp zehn Kilometer langen Genussstrecken an der Mulde entlang in Richtung Mahlitzsch auf dem Programm. Mit Helfern und Pfeilen werden die Richtungen markiert.

Anmelden können sich alle Läufer theoretisch schon jetzt – ONLINE. Das spart am Veranstaltungstag Zeit und sorgt für Ruhe. Außerdem spart es den Läufern die Nachmeldegebühr von 3 Euro. Allerdings wissen die Veranstalter aus eigener Erfahrung: „Viele entscheiden spontan und vor allem wetterabhängig, ob sie an den Start gehen“, so Organisationsleiter Andreas Bunk.

Nicht nur die Aktiven hoffen in der Regel auf trockenes Wetter beim Lauf, diesmal besonders auch das Orga-Team: „Die Halle des Welwel ist aufgrund einer anderen Veranstaltung belegt, weshalb wir uns für die Abwicklung der Nachmeldung und Ausgabe der Startunterlagen etwas anderes einfallen lassen müssen.“ Die Teilnehmer sollten sich schon einmal darauf einstellen, dass sie sich diesmal auch nicht in der Tennishalle des Freizeitzentrums aufhalten können.

Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Von 8 bis 9.30 Uhr können die Läufer am Welwel ihre Startunterlagen inklusive Startertüte abholen oder sich eben auch noch anmelden. Das gilt nicht nur für die großen Läufer und die Walker, sondern auch für den Nachwuchs, der beim kostenfreien Sparkassen Kids-Cup ab 9.40 Uhr wieder auf zwei verschieden langen Distanzen ins Rennen gehen kann. Mit lustiger Mugge und buntem Bewegungsprogramm werden die Steppkes von Stefan Bräuer auf ihren Lauf vorbereitet. Nach 400 oder 800 Metern gibt es für jeden kleinen Läufer eine Medaille, die Siegerehrung für die Minis erfolgt unmittelbar nach dem Start der Erwachsenen um 10 Uhr. Urkunden mit der genauen Zeit sind ebenfalls inklusive und können direkt vor Ort mitgenommen werden.

Manuela Engelmann

