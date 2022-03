"An unsere Grenzen gestoßen": ManUnited-Trainer Rangnick hadert mit Derby-Pleite und erklärt Ronaldo-Verletzung

Und plötzlich rückt die anvisierte Champions-League-Qualifikation wieder in weite Ferne: Manchester United hat durch die klare 1:4-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um ein Ticket für die nächste Königsklassen-Saison hinnehmen müssen. "Wenn wir es realistisch betrachten, dürfen wir uns nicht mehr viele Spiele erlauben, wo wir Punkte abgeben", sagte United-Interimstrainer Ralf Rangnick angesichts der Tabellenkonstellation nach der Partie bei Sky - und gab gleichzeitig zu, dass sein Team, das ohne den verletzten Cristiano Ronaldo antreten musste, gegen City "an gewisse Grenzen gestoßen" sei. Anzeige

In der Tabelle fiel United am Sonntag auf Platz fünf und wurde vom FC Arsenal überholt, der mit 3:2 beim FC Watford gewann. Arsenal hat einen Punkt mehr als das Rangnick-Team und drei Spiele weniger absolviert. Laut Rangnick macht es daher bei noch zehn verbleibenden Saisonspielen keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen. "Wir haben auch noch selber ein paar schwere Spiele vor der Brust, also macht es im Moment nicht so viel Sinn, darauf zu achten", mahnte der ehemalige Leipzig-Coach. "Wir müssen schauen, dass wir die Mannschaft weiterentwickeln, was in den letzten Monaten eindeutig passiert ist."

Dass sich die Mannschaft unter dem Interimstrainer, der in der kommenden Woche genau 100 Tage im Amt sein wird, verbessert hat, war allerdings nur stellenweise in der ersten Halbzeit zu erkennen. Doch nach ausgeglichenen Beginn geriet United mit fortlaufender Spieldauer immer mehr unter die Räder. Der überragende Kevin De Bruyne (5./28. Minute) und Riyad Mahrez (68./90.) jeweils per Doppelschlag sorgten für den verdienten Heimsieg der "Citizens" von Coach Pep Guardiola. "Nach dem 3:1 war es für uns gegen eine solche Mannschaft, die im Ballbesitz herausragend besetzt ist und spielt, schwierig", sagte Rangnick und haderte vor allem mit der Chancenverwertung in der starken Anfangsphase. "Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hätten auch selber ein, zwei Tore mehr schießen können." Für United kam nur Sancho in der 22. Minute zum Torerfolg.

Ronaldo verletzt: "Wie lange er ausfällt, kann ich Ihnen nicht sagen"

Im zweiten Durchgang war dann doch ein großer qualitativer Unterschied zu erkennen: "Es ist eine Mannschaft, die derzeit vielleicht eine der zwei besten Mannschaften auf der Welt ist", lobte der deutsche Coach und gestand ein: "Dass wir da heute in der zweiten Halbzeit ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen ist, hat man schon gesehen." Für United zählen nun nur noch Siege, sowohl in der Liga als auch im Champions-League-Achtelfinale. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir die nächsten zwei Heimspiele - Samstag zuhause gegen Tottenham und drei Tage später gegen Atlético - gewinnen", forderte der Coach.