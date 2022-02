Andauernde Torflaute: Auch in Leutzsch bleibt der ZFC Meuselwitz ohne Treffer

Leipzig/Meuselwitz. Der eine Bann ist gebrochen, der andere noch nicht. Mit dem 0:0 am Mittwochabend im Regionalliga-Nachholspiel bei Chemie Leipzig hat der ZFC Meuselwitz seinen ersten Punkt im Jahr 2022 ergattert, muss aber weiter auf sein erstes Tor warten. Das letzte Match im Vorjahr, das 0:2 gegen Hertha BSC II (0:2) mitgerechnet warten die Zipsendorfer gar schon vier Spiele auf einen Treffer. Anzeige

Dabei waren sie am Mittwoch dem ersehnten Erfolg näher als die Gastgeber. Sie ließen in der ersten Halbzeit keine einzige Chance der Leipziger zu, hatten eindeutig mehr vom Spiel, auch einige Tormöglichkeiten, doch außer ein Abseitstor in der 16. Minute brachten auch die Gäste nicht zustande. Zu erwähnen wären bis zur Pause lediglich noch ein schwacher Freistoß von Max Kulke (31.) und ein schöner Linksschuss von ihm, den Chemie-Ersatzkeeper Jonas Janke quasi erst mit ergänzender Artistik von der Linie holte, nachdem er bei der ersten Berührung unglücklich ausgesehen hatte (34.).

Wenig später wurde ein Schuss von René Eckardt in aussichtsreicher Position am 16er geblockt. Dann zögerte Kulke in der Spitze etwas zu lange und Felix Müller schoss aus dem Hinterhalt volley vorbei. Zwischendurch konnte auf der anderen Seite Dennis Mast gerade noch abgedrängt werden, als er einen Steilpass erlaufen hatte und Hamrol etwas übermotiviert herausgelaufen war (32.). Dies war aber der einzige Wackler der ZFC-Abwehr in Durchgang eins.



Bergner: "Haben gut verteidigt"

Nach erstaunlich kurzer Pause – die VIP‘s hatten noch gar nicht ausgetrunken – machte der ZFC dort weiter, wo er aufgehört hatte. Zwar konnte Tobias Becker als „Sechser“ nicht mehr ganz so gut Regie führen wie zuvor, weil die Leutzscher sich darauf ein- und deshalb umgestellt hatten, doch noch immer hatten die Meuselwitzer etwas mehr vom Spiel. Erneut aber versandeten die besten Angriffe: Amer Kadric schoss weit über den Kasten (70.), Kulke brach über rechts durch, spielte den Rückpass aber viel zu hoch. In der 74. Minute folgte die beste Chance der Gäste, als Florian Hansch halblinks allein vor Janke auftauchte, aber an dem Torwart scheiterte.

ZFC-Coach David Bergner witterte dennoch den möglichen Sieg und ermunterte seine Elf immer wieder zur Offensive. Aber nun blies Chemie zu einer Art Schlussoffensive und kam einige Male doch noch gefährlich in Meuselwitzer Gefilde. Felix Müller konnte im letzten Moment klären (82.) und nach einem Freistoß, den Hamrol schlecht abwehrte, bereinigte seine Abwehr die brenzlige Situation. Zwischendurch hätte auf der anderen Seite ein Konter stechen können, wenn Kadric den Rückpass von links nicht ins Leere gespielt hätte (83.).

So blieb es beim 0:0, das Chemie-Trainer Christian Sobottka, der den erkrankten Miroslav Jagatic vertrat, so kommentierte: „Wir haben keinen Zugriff bekommen. Mit dem Punkt können wir sehr gut leben, wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt.“ Sein ZFC-Kollege Bergner sagte: „Unsere Idee ist aufgegangen, auch wenn in der ersten Halbzeit die zwingenden Chancen fehlten. Wir haben gut verteidigt und im zweiten Abschnitt nahtlos daran angeschlossen. Schade, dass Florian Hansch seine Torchance nicht verwertet hat. Wenn es böse gelaufen wäre, hätten wir dann sogar noch verlieren können. Nun hoffen wir, dass wir bis zum Rathenow-Spiel wieder alle fit bekommen.“

Ein Sieg muss her

Womit der Übergang zum Sonntag-Heimspiel der Meuselwitzer gemacht wäre. Bergners Truppe empfängt 13.30 Uhr den Drittletzten Optik Rathenow, der 15 Punkte sein Eigen nennt, mithin sieben weniger als die nach wie vor auf Rang 14 platzierten Zipsendorfer. Gegen den Abstiegskandidaten muss ein Sieg her, wenn sie nicht wieder gefährlich nah an die Abstiegszone rutschen wollen.

Kurioserweise haben die Rathenower mit 24 schon zwei Tore mehr als der ZFC erzielt, was möglicherweise an der besseren Optik, vor allem wohl an Torjäger Lucas Will (7 Tore) liegt. Aber Gegentore hat der FSV Optik bereits 46 geschluckt. Dagegen nehmen sich die 38 der Gastgeber doch Hoffnung stiftend aus. Die alte Regel, wonach Spiele „hinten“ gewonnen werden, ist also noch nicht völlig außer Kraft. Aber ein, zwei (oder gar drei?) Törchen des ZFC wären trotzdem mal wieder schön – und hilfreich.