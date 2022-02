"Anderes Auftreten", "Reaktion" zeigen: BVB-Chef Michael Zorc macht Ansage an Stars

Klare Ansage vom BVB-Sportdirektor: Via Bild hat Michael Zorc seinen Spielern den Wert des Bundesliga -Spiels bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) deutlich vor Augen geführt - und eine Warnung ausgesprochen: "Nach der Vorstellung gegen Leverkusen erwarte ich eine Reaktion und ein anderes Auftreten", forderte der Dortmund-Chef. In der vergangenen Woche hatte sich der BVB vor eigener Kulisse von Bayer Leverkusen mit 2:5 abkanzeln lassen . Nun soll die Wiedergutmachung in der Hauptstadt erfolgen.

Allerdings muss der BVB erneut ohne Superstar Erling Haaland antreten, wie Trainer Marco Rose am Freitag bestätigte. "Erling wird nicht spielen können, er ist noch nicht im Teamtraining", teilte der Coach mit. Die Muskelverletzung des Norwegers ist noch nicht komplett auskuriert. Trotzdem forderte auch Rose vom Tabellenzweiten, der nach der Pleite gegen Leverkusen bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München hat, eine bessere Leistung ein: "Union findet ein gutes Mittel zwischen anständigem Fußball und einfachem Spiel in die Tiefe. Wir wollen das Leverkusen-Resultat gerade rücken, an Ergebnissen werden wir gemessen", sagte der 45-Jährige. Nach zwei Pflichtspielpleiten in den letzten drei Partien visieren die Dortmunder nun wieder den Dreier an.