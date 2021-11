"Anderes Gesicht zeigen": Werder-Profi Lars Lukas Mai mit Ansage vor U21-Spiel gegen San Marino

Die deutsche U21 will nach der 0:4-Pleite gegen Polen das Titeljahr unbedingt mit einem Sieg abschließen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir am Dienstag ein anderes Gesicht zeigen und schließlich erfolgreich sein werden", sagte Verteidiger Lars Lukas Mai von Werder Bremen. Nach dem 0:4 gegen Polen, der ersten Niederlage der deutschen U21-Nationalmannschaft seit 14 Monaten, steht am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Fußball-Zwerg San Marino an.

