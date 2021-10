Köln setzt sich dank Andersson und Skhiri oben fest - Schlusslicht Fürth auch nach siebtem Spiel sieglos

Moral gezeigt, drei Punkte gewonnen, in die Spitzengruppe vorgestoßen: Der 1. FC Köln hat dank der Treffer von Sebastian Andersson (50. Minute) und Ellyes Skhiri (55. und 89.) sein Heimspiel vor 40.000 Fans im Rheinenergiestadion gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (0:1) gewonnen. Auch ein früher Gegentreffer durch Marco Meyerhöfer (7.) brachte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart nicht aus der Ruhe. Dank des Dreiers nach einer starken Moral-Leistung springen die Kölner mindestens für eine Nacht auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle und sind durch den dritten Sieg im siebten Saisonspiel nun unter anderem punktgleich mit Borussia Dortmund, das am Samstag gegen den FC Augsburg spielt. Die Krise des Aufsteigers aus Fürth spitzt sich dagegen zu. Das Tabellen-Schlusslicht verpasste erneut den ersten Saisonsieg und hat weiter nur einen Zähler auf dem Konto.

Fürth-Trainer Stefan Leitl überraschte vor Anpfiff mit einer Personalentscheidung: Mit einem neuen Torhüter gingen die Fürther in das Punktspiel in Köln. Trainer Stefan Leitl beorderte Marius Funk für Sascha Burchert ins Tor. Burchert hatte bislang alle sechs Spiele in dieser Saison bestritten. Zudem spielte der Aufsteiger, der bislang nur einen Punkt holen konnte, gegenüber dem 1:3 gegen den FC Bayern München in der Offensive mit Timothy Tillman für Julian Green. Zwei Änderungen gab es auch bei den Kölnern. Coach Baumgart ließ anders als beim 1:1 in Frankfurt in der Innenverteidigung wie angekündigt Jorge Mere für Luca Kilian beginnen. Zudem startete Stürmer Mark Uth für Dejan Ljubicic.