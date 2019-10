Ex-Paderborn-Coach Breitenreiter: Darum ist Torwart Alexander Nübel meine Entdeckung

André Breitenreiter hat in der Bundesliga den FC Schalke 04 und Hannover 96 gecoacht - zu allererst aber den SC Paderborn sensationell in die Liga geführt. Von 2013 bis 2014 trainierte er den SCP und in genau diesem Zeitraum hat auch Alexander Nübel dort gespielt. 2014 rückte der damals 18-Jährige aus der U19 in den Profikader auf. Mit Breitenreiter ging es dann weiter zu den Königsblauen.

Breitenreiter und Paderborns damaliger Manager Michael Born haben Nübel damals befördert, wie der Ex-Coach dem Sender RTL Nitro erklärte. "Wir haben gesehen, dass da ein unglaubliches Talent ist", begründet Breitenreiter die damalige Entscheidung. "Er hat zunächst mit uns in Paderborn die erste Stufe genommen, um Profi zu werden." In Paderborn kam Nübel aber nie für die erste Mannschaft zum Einsatz. Lediglich in der zweiten Mannschaft, die damals in der Westfalenliga 1 antrat, durfte der heute 23 Jahre alte Nübel im Tor stehen. "Ich möchte mir das jetzt nicht alleine ans Reverse heften, aber er ist schon meine Entdeckung", so der Coach.