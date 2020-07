Ex-Coach André Breitenreiter: Darum ist Bayern-Neuzugang Leroy Sané ein Gewinn für jede Mannschaft

Breitenreiter coachte den Neuzugang des deutschen Rekordmeister in der Saison 2015/2016 beim FC Schalke 04, ehe Sané dann zum englischen Premier-League-Klub Manchester City wechselte und dort zahlreiche Titel holte. "Leroy hat sich aus meiner Sicht insbesondere in seiner Persönlichkeit entwickelt. Er hat in einer Mannschaft mit Weltstars gelernt, sich einzuordnen. Darüber hinaus verstanden es die besten Spieler der Welt, seine Qualitäten und Waffen auch bestmöglich in Szene zu setzen", meinte Breitenreiter.