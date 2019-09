Neuer Job für André Breitenreiter: Der frühere Hannover-96-Coach wird TV-Experte

André Breitenreiter hat eine neue Beschäftigung gefunden. Der Ex-Trainer von Hannover 96 wird ab der nächsten Woche als Experte bei Sky Sport News HD Spiele der Champions League analysieren - im Wechsel mit Manuel Baum, der in der vergangenen Saison beim FC Augsburg freigestellt wurde und seit Sommer die deutsche U20-Nationalmannschaft coacht.

Die frei zu empfangende Sendung Champions Corner zeigt keine Spiele der Königsklasse live. Zusammenfassungen der Partien laufen bei dem Free-TV-Sender erst nach Mitternacht.

Breitenreiter war im März 2017 zu Hannover 96 und damit zu dem Verein zurückgekehrt, bei dem er zum Profi reifte und 1992 DFB-Pokalsieger wurde. Als Nachfolger von Daniel Stendel führte er die Roten zurück ins Oberhaus - und hielt in der darauffolgenden Saison die Klasse. In der Spielzeit 2018/19 stürzte 96 jedoch in den Tabellenkeller ab, zu Beginn der Rückrunde wurde er Ende Januar 2019 nach einem 1:5 gegen Borussia Dortmund entlassen.

Der 45-Jährige könnte jederzeit einen neuen Verein übernehmen, der Vertrag mit Hannover 96 ist aufgelöst worden.

mit dpa