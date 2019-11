Everton gibt Update: So geht es Andre Gomes nach der Horror-Verletzung - Trainer Silva nimmt Son in Schutz

Das bestätigte der Klub in einer Mitteilung, die am Montag über Twitter verbreitet wurde. Everton bestätigte, dass Gomes wegen des Knöchelbruchs bereits operiert wurde. Der Eingriff sei "extrem gut" verlaufen, betonte der Klub aus Liverpool.

Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Diese Deutschen spielen in der Premier League

Everton erwartet, dass Andre Gomes wieder vollkommen gesund wird

Gomes sei demnach in der Lage, wieder komplett fit zu werden. "Andre wird jetzt einige Zeit im Krankenhaus verbringen, bevor er zum USM Finch Farm (dem Trainingsgelände der Toffees, d. Red.) zurückkehrt, um unter der Leitung der Klubärzte seine Reha zu beginnen", hieß es in der Mitteilung. "Es wird erwartet, dass er wieder vollkommen fit werden kann."

Gomes war am Sonntag vom früheren Bundesliga-Star Heung-min Son gefoult worden und dabei in den Laufweg von Tottenhams Verteidiger Serge Aurier geraten. Im Fallen brach ihm der Knöchel, was zu hässlichen Szenen auf dem Platz führte.