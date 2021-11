Nach Verletzungsschock gegen Hannover: Fortuna Düsseldorf gibt Update zum Zustand von Andre Hoffmann

Es war der Schock-Moment am Zweitliga-Samstag . Nach einem Zusammenstoß mit Hannover-Profi Sebastian Ernst blieb Fortunas André Hoffmann liegen und wurde nach minutenlanger Behandlung mit Halsstütze auf einer Trage vom Platz gefahren und in die Düsseldorfer Uni-Klinik gebracht.

Erster Verdacht: Fraktur im Kiefer und der Halswirbelsäule. Am Sonntagvormittag gab Fürtuna Düsseldorf via Twitter nur knapp bekannt: "Hoffis Zustand ist stabil, er bleibt aber für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen vorerst in der Klinik."