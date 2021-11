Verdacht auf Halswirbelbruch: Bangen um früheren 96-Profi André Hoffmann

Der frühere 96-Verteidiger Andre Hoffmann musste nach einem Zusammenstoß mit Sebastian Ernst mit Verdacht auf Halswirbelbruch in die Uni-Klinik in Düsseldorf gebracht werden. Hoffmann wurde unter Applaus aus dem Stadion getragen, winkte Richtung Fans - ein emotionaler Moment in der 96-Partie in Düsseldorf. Das 1:1 wurde zur Nebensache.

In der zwölften Minute gingen Hoffmann und Ernst nach einem Duell im Mittelfeld zu Boden. Ernst stand relativ schnell wieder - Hoffmann blieb regungslos liegen. Die Szene erinnerte an die des Dänen Christian Eriksson bei der Europameisterschaft.