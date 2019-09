Andre Schubert passt nicht zu Holstein Kiel

Holstein Kiels Talfahrt in der Zweiten Fußball-Bundesliga hält an. Schlimmer noch, das 0:3 in Heidenheim am Sonnabend glich einem sportlichen Offenbarungseid. Nicht auszuschließen, dass die Störche am Sonntagnachmittag auf einen direkten Abstiegsrang stürzen. Die Stimmung in der Anhängerschaft hat nach nur sechs Spieltagen den Nullpunkt erreicht.

Doch Zorn, Wut oder andere extreme emotionale Ausschläge sind schlechte Berater, sollen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und die Beantwortung der Frage, ob Cheftrainer Andre Schubert weiter im Amt bleiben soll oder nicht, ist eine wichtige Entscheidung. Eine verdammt wichtige sogar, eine mit großer Nachhaltigkeit.

Was also könnte die Pro-Schubert-Fraktion an Argumenten ins Feld führen? Ganz ehrlich, mir fällt nichts ein. Außer vielleicht, dass der Vertrag des 48-jährigen Fußballlehrers bis zum 30. Juni 2021 datiert ist, ein vorzeitiges Ende Schuberts den Verein folglich eine Stange Geld kostet. Deutlich weniger allerdings als ein Zweitligaabstieg. Und der ist in der akuten Verfassung des Teams keineswegs nur eine theoretische Horror-Vorstellung.

Ist es vernünftig, einem Trainer nach nur sechs Spieltagen den Stuhl vor die Tür zu stellen? Grundsätzlich nein, in diesem Falle ja! Denn Andre Schubert hat von seinem ersten Arbeitstag in Kiel an das erforderliche Feuer vermissen lassen. Er wirkt unentschlossen, suchend nicht nur auf dem Zickzack-Weg zur vermeintlich optimalen Spiel-Strategie. Der Gegenentwurf seines vor Selbstbewusstsein strotzenden und dieses auf die Spieler abstrahlenden Vorgängers Tim Walter.

Die leblose Performance der Störche in Heidenheim war die logische Konsequenz der Trainingseinheiten inklusive der fünfwöchigen Saisonvorbereitung. Viel Geplänkel, wenig Biss, entspannte Tonart, verbale Kritik und körperliche Härte allenfalls in dosierter Form – die Arbeit der Kieler vermittelt den Eindruck eines pädagogisch besonders wertvollen Yoga-Kurses.

Fußball im Alltag, sprich Training (und das nicht nur auf professioneller Ebene), das ist in der Realität Schweiß, Adrenalinschübe junger Männer, Attacke, Mut, Einsatz, Enttäuschung und auch Schmerz. Der Trainer steht in der Pflicht, die gerne überbordenden Emotionen in leistungssteigernde Bahnen zu kanalisieren. Wer aber als Cheftrainer tagein, tagaus alle gefühlsmäßigen Ausbrüche einer ohnehin eher ruhigen Gruppe stumpf weglächelt, der muss sich nicht wundern, wenn das Thema Zweikampf als Keimzelle der Sportart bei seinen Spielern zunehmend auf den sicher ungewollten Index gerät. Wenn Spieler die taktischen Regie-Anweisungen ihres Chefs nur bedingt auf dem Rasen umsetzen. Hat Schubert noch Zugriff auf sein Team?

Gegenüber dem Rundfunk in einem Interview einen Merksatz seines Vorgängers in Gladbacher Zeiten, Lucien Favre, zu zitieren, wonach Entwicklungen von Mannschaften im Umbruch schon mal sechs bis acht Monate Zeit in Anspruch nehmen können, damit hat sich Schubert ebenso so wenig einen Gefallen getan wie mit der für Spieler wenig motivierenden Einlassung, er habe keinen Karriereplan mehr. Zeit ist in diesem auf Erfolg reduzierten Geschäft ein zu kostbares Gut, um ihn an der Wirklichkeit vorbei einzusetzen. Daran ändern auch 14 neue Akteure im Nest der Störche nichts.

Ob Andre Schubert bei der ohnehin kuriosen Trainerfindung im Juni die Kieler 1A-Lösung war oder nicht, spielt keine Rolle. Ob die zu Saisonbeginn noch erkennbare Risikobereitschaft sowohl im Spielaufbau als auch in der Offensive noch Nachwehen der Walter-Ära waren, egal.

Der in der Zusammenarbeit mit den Journalisten stets höfliche Andre Schubert mag ein ausgewiesener Fußball-Fachmann sein. Zur KSV Holstein Kiel und ihrem Spielstil der vergangenen zwei Jahre passt er ebenso wenig wie zur zuletzt so erfolgreichen Personalpolitik, junge Spieler besser und damit wertvoller für den Transfermarkt zu machen. Denn das erfordert neben Sachverstand vor allem Herzblut und erkennbares Engagement für die Sache bis in die letzte Ader.

Für Sportchef Fabian Wohlgemuth, verantwortlich für den Schubert-Deal, gilt derweil: die nächste Trainer-Verpflichtung muss sitzen. Denn die Zusammenstellung des Kaders, daran hat Wohlgemuth bislang nie Zweifel gelassen, steht qualititativ für einen einstelligen Tabellenplatz und eine damit sorgenfreie Saison.

Wäre ein Ultimatum bis zum nächsten Freitag, bis zum Keller-Derby im Holsteinstadion gegen Hannover 96 eine Möglichkeit? Nein, da menschlich unwürdig und sportlich sinnlos.

Aber wer weiß, vielleicht sitzt dann ja der zurzeit die Ausbildung zur Fußballlehrer-Lizenz machende U23-Coach Ole Werner interimsweise auf der Kieler Bank. Und auf der des ebenfalls kriselnden Gegners aus Niedersachsen nehmen Markus Anfang und Tom Cichon als Nachfolger des glücklosen Mirko Slomka Platz. Nur eine Vision?