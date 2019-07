André Schubert, Tim Walter und der "Oma"-Vergleich

André Schubert kommt mittlerweile richtig in Fahrt. Die Kommentare des Holstein-Trainers während der Trainingseinheiten in Bad Tatzmannsdorf gewinnen an Kontur. An die Adresse von Philipp Sander: „Du läufst ja so wie meine Oma zum Aldi!“ – einige Lacher auf der Tribüne der Trainingsanlage waren ihm gestern Vormittag sicher. Ungeachtet dessen, dass Großmütter durchaus in der Lage sind, technisch sauber und schnellen Schrittes zum Discounter ihrer Wahl zu flitzen.