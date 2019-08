So erklärt André Schürrle seinen Transfer vom BVB zu Spartak Moskau

Der russische Traditionsverein und Schürrles bisheriger Klub Borussia Dortmund hatten den Transfer am Mittwoch verkündet. Der Offensivallrounder wechselt zunächst für eine Saison auf Leihbasis zu Spartak, anschließend kann er per Option fest verpflichtet werden. Medienberichten zufolge liegt die Ablöse dann zwischen sieben und acht Millionen Euro. Der Vertrag des Weltmeister von 2014 in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2021.