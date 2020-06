Neuer Klub für Schürrle? Inzaghi-Team Benevento nach Aufstieg wohl an BVB-Profi interessiert

Was passiert mit André Schürrle? Der Weltmeister von 2014 war zuletzt von Borussia Dortmund an Spartak Moskau ausgeliehen. Wegen der Corona-Krise weilte er jedoch seit geraumer Zeit wieder in Deutschland und hat den Re-Start in der russischen Premier League verpasst. Wie die Bild zuletzt berichtete, wird der Haupstadt-Klub die Kaufoption über acht Millionen Euro für Schürrle auch nicht ziehen. Doch beim BVB, wo sein Vertrag noch bis nächsten Sommer läuft, hat er ebenfalls keine wirkliche Perspektive. "Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde. Da wird man ergebnisoffene Gespräche führen müssen, was das Beste für alle Seiten wäre", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke jüngst bei Sky.

Am wahrscheinlichsten wäre daher wohl ein erneuter Wechsel des 29-jährigen Linksaußen. Wie Sky Italia nun berichtet, gibt es offenbar auch einen potentiellen Abnehmer für Schürrle: Demnach ist Benevento Calcio an einer Verpflichtung des 57-maligen deutschen Nationalspielers interessiert.

Bericht: Inzaghi-Team nimmt auch Remy und Glik ins Visier

Der Klub aus der italienischen Region Kampanien konnte am Montag über den Aufstieg in die Serie A jubeln und soll nun offenbar die Erstliga-Planung vorantreiben. Neben Schürrle stehen für die Mannschaft von Trainer und Italien-Legende Filippo Inzaghi wohl auch zwei weitere erfahrene Stars auf dem Zettel. Dem Bericht zufolge sind auch Loic Remy von LOSC Lille und Kamil Glik von der AS Monaco im Fokus der Süditaliener. Während der Vertrag von Stürmer Remy in Lille zum Saisonende ausläuft, hat Innenverteidiger Glik wie Schürrle noch ein Jahr Restvertrag.

